Copa Assomasul inicia 15ª edição no sábado em Campo Grande





Neste sábado (3), às 8h, seis equipes participam da abertura do campeonato de futebol Copa Assomasul. No jogo de abertura, além de Campo Grande (campeão em 2017) vão participar da disputa, os municípios de Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti e Corguinho.

A primeira fase acontece no Parque Jacques da Luz, bairro das Moreninhas, na Capital. Das 11 etapas da primeira fase do torneio, cujo término está marcado para o dia 21 de abril, em Três Lagoas, quatro delas serão disputadas com 6 equipes na chave.

Já as outras sete com apenas 5 times na disputa. Em cada rodada, 3 times se classificam à fase seguinte do campeonato, independentemente se a chave tem cinco ou seis equipes.

Um sorteio durante o café da manhã dos atletas vai definir os confrontos. Ao time anfitrião, porém, é dado o privilégio de ficar no chapéu e aguardar o perdedor do primeiro jogo na terceira partida do dia.

Por determinação do presidente entidade, Pedro Caravina, os times que não participaram da competição do ano passado e que estão na disputa este ano, vão receber uniforme completo (camisa, calção e meião).

Premiação

Ficou definido pela organização do torneio que este ano o prêmio do goleiro menos vazado e do artilheiro da competição passará dos atuais R$ 700 para R$ 1 mil.

As demais premiações foram mantidas, ou seja, R$ 12 mil para a equipe campeã; R$ 8 mil para o segundo lugar; R$ 6 mil para o terceiro e R$ 2,5 mil para quarto, além de troféus e medalhas.

Apoiam a Copa Assomasul 2018 o Governo do Estado, por meio Fundesporte, Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul), Confaz-M (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças de Mato Grosso do Sul), Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) e Construtora B & C LTDA (Iluminação e Construção Civil).

*Com informações da Assessoria