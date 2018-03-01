Hidrelétrica em Três Lagoas oferece programa de visita guiada para população

O grupo China Three Gorges Brasil Energia (CTG), que assumiu há quase dois anos o controle das usinas hidrelétricas Jupiá, em Três Lagoas, e de Ilha Solteira (SP), disponibiliza um programa de visitas, que tem por objetivo promover conhecimento sobre o processo de geração de energia, além de divulgar projetos ambientais desenvolvidos na região.

A CTG está aproveitando esta quinta-feira, 1º de março, Dia Mundial do Turismo Ecológico, para divulgar a iniciativa de receber o público nas hidrelétricas. Essas unidades da CTG Brasil receberam mais de 5 mil visitantes somente no ano passado.

A empresa chinesa passou a operar no lugar da Companhia Energética de São Paulo (Cesp), que por 30 anos controlou as usinas. As visitas são gratuitas e realizadas em grupos de 25 a 50 pessoas, mediante agendamento pelo e-mail: visita.ilhasolteira@ctgbr.com.br ou visita.jupia@ctgbr.com.br.

No caso de escolas (ensinos fundamental, médio e superior), os estudantes devem ser acompanhados por três representantes da instituição. Turistas podem visitar as usinas Ilha Solteira e Jupiá sem necessidade de agendamento prévio, de segunda a sexta-feira, às 15h.

De acordo com Salete da Hora, diretora de Marca, Comunicação e Sustentabilidade da empresa, abrir as portas das usinas aos visitantes é mais uma forma de estreitar laços com as comunidades próximas, informando e esclarecendo dúvidas sobre o uso dos recursos hídricos na geração de energia limpa. “As visitas são um canal de aproximação que nos permite expor a importância dessas hidrelétricas na produção de energia limpa que abastece o País”, expõe.

O Programa de Visitas da CTG Brasil disponibiliza monitores que explicam o funcionamento das usinas, enquanto percorrem com os visitantes, salas de comando, turbinas e barragem – um roteiro que dura em média 1 hora.

“O público também recebe informações sobre os programas ambientais da companhia, além da importância do uso sustentável da água, que é nossa fonte de energia e patrimônio natural de todos”, ressalta a diretora.