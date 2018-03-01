Obras esgota água acumulada em trecho da estrada do Sucuri

Bonito
Com a permissão do proprietário de fazenda, vala foi aberta por uma retroescavadeira
A Secretaria Municipal de Obras realizou nesta semana a drenagem da água acumulada na via conhecida como Estrada do Sucuri, que leva à Fazenda São Geraldo, em um trecho localizado cerca de 1 Km após a ponte sobre o córrego Anhumas.
Com a permissão do proprietário da fazenda vizinha à estrada, a secretaria utilizou uma retroescavadeira e abriu uma vala que permitiu a vazão da água.
A Fazenda São Geraldo comercializa um atrativo turístico voltado para a flutuação no rio Sucuri, que dura em média 1 hora e percorre quase dois quilômetros de águas cristalinas, permitindo a observação de peixes e plantas aquáticas.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS