Obras esgota água acumulada em trecho da estrada do Sucuri

A Secretaria Municipal de Obras realizou nesta semana a drenagem da água acumulada na via conhecida como Estrada do Sucuri, que leva à Fazenda São Geraldo, em um trecho localizado cerca de 1 Km após a ponte sobre o córrego Anhumas.

Com a permissão do proprietário da fazenda vizinha à estrada, a secretaria utilizou uma retroescavadeira e abriu uma vala que permitiu a vazão da água.

A Fazenda São Geraldo comercializa um atrativo turístico voltado para a flutuação no rio Sucuri, que dura em média 1 hora e percorre quase dois quilômetros de águas cristalinas, permitindo a observação de peixes e plantas aquáticas.