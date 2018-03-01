Projeto Florestinha atendeu mais de 130 mil alunos em nove anos de funcionamento

Entre os anos de 2009 e 2018, o projeto Fazendinha, idealizado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Mato Grosso do Sul atendeu 130 mil estudantes da rede pública e privada de ensino. Somente em 2017, foram realizados trabalhos de educação ambiental com 40.712 alunos de 102 escolas públicas e privadas em 16 municípios do Estado.

No início da semana (26 e 27 de fevereiro), o projeto atendeu 305 crianças e adolescentes da Escola Municipal Irene Linda Ziole Crivelle, na cidade de Taquarussu. Segundo informações da assessoria, o atendimento é dinâmico e para o mês de março, quando se comemora a Semana da Água (19 a 23 de março) várias escolas serão atendidas em Campo Grande.

A vantagem do trabalho de Educação Ambiental executado pelo Projeto Florestinha é que ele todo é realizado em metodologia lúdica e, além disso, são entregues folhetos sobre os temas discutidos junto aos professores, em quantidades dos alunos participantes, para que eles continuem a discussão em sala de aula e de forma que os estudantes entendam que o ambiente é um sistema complexo, de onde saem todas as riquezas e serviços que servem e mantêm viva à humanidade.

A ideia é que os alunos entendam que nesse sistema complexo e interativo, qualquer ente afetado, prejudica outros em cadeia, gerando desequilíbrios que vão interferir diretamente na qualidade de vida do ser humano.

Serviço

O Projeto Florestinha de Campo Grande possui um cronograma de todo mês atender em Educação Ambiental, pelo menos a um município do Interior. Por enquanto estão agendados para o primeiro semestre de 2018: Jaraguari e Paranaíba em março, Três Lagoas em abril, Corumbá em maio e Ladário em junho.