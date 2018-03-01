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Educação Ambiental

Projeto Florestinha atendeu mais de 130 mil alunos em nove anos de funcionamento

Cronograma de trabalho prevê atendimento mensal em municípios do interior

Schimene Duque Weber

Publicado em 01/03/2018 às 09:40

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Entre os anos de 2009 e 2018, o projeto Fazendinha, idealizado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Mato Grosso do Sul atendeu 130 mil estudantes da rede pública e privada de ensino. Somente em 2017, foram realizados trabalhos de educação ambiental com 40.712 alunos de 102 escolas públicas e privadas em 16 municípios do Estado.

No início da semana (26 e 27 de fevereiro), o projeto atendeu 305 crianças e adolescentes da Escola Municipal Irene Linda Ziole Crivelle, na cidade de Taquarussu. Segundo informações da assessoria, o atendimento é dinâmico e para o mês de março, quando se comemora a Semana da Água (19 a 23 de março) várias escolas serão atendidas em Campo Grande.

A vantagem do trabalho de Educação Ambiental executado pelo Projeto Florestinha é que ele todo é realizado em metodologia lúdica e, além disso, são entregues folhetos sobre os temas discutidos junto aos professores, em quantidades dos alunos participantes, para que eles continuem a discussão em sala de aula e de forma que os estudantes entendam que o ambiente é um sistema complexo, de onde saem todas as riquezas e serviços que servem e mantêm viva à humanidade.

A ideia é que os alunos entendam que nesse sistema complexo e interativo, qualquer ente afetado, prejudica outros em cadeia, gerando desequilíbrios que vão interferir diretamente na qualidade de vida do ser humano.

Serviço

O Projeto Florestinha de Campo Grande possui um cronograma de todo mês atender em Educação Ambiental, pelo menos a um município do Interior. Por enquanto estão agendados para o primeiro semestre de 2018: Jaraguari e Paranaíba em março, Três Lagoas em abril, Corumbá em maio e Ladário em junho.

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