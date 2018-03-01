Veículos e motocicletas são removidos do pátio da Defurv para leilão

Nesta quarta-feira (28), teve início o processo de remoção de 1.500 motocicletas e 500 veículos de quatro rodas (carros e caminhões), do pátio da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Veículos (Defurv) e de delegacias em outros municípios do Estado.

Os veículos serão encaminhados para os leiloeiros judiciais autorizados, que realizarão o certame. Segundo informações da delegada titular, Aline Gonçalves Sinnot, desde novembro do ano passado estão sendo encaminhadas tratativas com a corregedoria do Tribunal de Justiça (TJ/MS), por meio da comissão de alienação de bens.

“O acúmulo de veículos nas delegacias propicia deterioração e desgaste dos bens que ficam expostos ao ar livre, além de tornarem-se criadouros de mosquitos e doenças. A remoção tem como destino os leiloeiros responsáveis pela organização dos lotes, comercializados posteriormente”, observa.

A delegada reforça que para cada lote o prazo de retirada é de 60 dias e a ação seguirá todos procedimentos judiciais antes do leilão.