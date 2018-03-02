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Cozinha do Comper oferece aulas gratuitas de pão low carb e bacalhoada neste mês

Os pratos que serão ensinados neste mês são práticos e servem toda família.

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 02/03/2018 às 14:40

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A Cozinha Experimental do Comper, localizada no Hipercenter Jardim dos Estados, está oferecendo aulas gratuitas de culinária, neste mês, as terças pela manhã e nas tardes das quartas-feiras. As receitas vão de pão low carb a bacalhoada e pirulito de biscoito com pasta de avelã e chocolate.

 

No ramo da culinária há 30 anos, a chef Dedê Cesco, que ministra as aulas na Cozinha Experimental, conta que os pratos que serão ensinados neste mês são práticos e servem a família toda, a exemplo do bacalhau em lascas de panela, que será ensinado no dia 20 às 8h30. “É um prato prático para fazer na páscoa e serve de oito a dez pessoas. Reúne ingredientes como batata, pimentão, tomate. É muito nutritivo”, ressalta.

 

 

E quem tem um amor quase que incondicional com o chocolate pode aprender a fazer pirulito de biscoito com pasta de avelã e chocolate no dia 28, a partir das 14h30. Aos adeptos de doce sem chocolate, a pedida é o merengue de morango no copo, que será ensinado no dia 21, às 14h30.

 

A dieta low carb é tendência no momento e por isso muitos clientes têm gostado das aulas com esse tipo de receita. Nesse caso, é recomendável que essas pessoas participem da aula de pão low carb no dia 13 às 8h30. “É um pão que não tem farinha de trigo entre seus ingredientes e por isso eu uso farinhas alternativas [coco, amêndoa, castanha do Pará] misturadas à farinha de banana, por exemplo. É um alimento com baixos teores glicêmicos e de carboidratos”, informa Dedê.

 

Qualquer pessoa pode participar das aulas gratuitas da Cozinha Experimental no Hipercenter Jardim dos Estados, basta informar os dados no setor de SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) e comparecer à aula de seu interesse.

 

Confira o cardápio de março:

 

Dia 6 às 8h30: palha italiana

Dia 7 às 14h30: envoltoni de tilápia ao molho de limão siciliano

Dia 13 às 8h30: pão low carb

Dia 14 às 14h30: parmegiano suíno

Dia 20 às 8h30: bacalhau em lascas de panela

Dia 21 às 14h30: merengue de morango no copo

Dia 27 às 8h30: bife ao molho de cerveja com pimentões

Dia 28 às 14h30: pirulito de biscoito com pasta de avelã e chocolate

 

 

 

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