Cozinha do Comper oferece aulas gratuitas de pão low carb e bacalhoada neste mês

Oportunidade
Os pratos que serão ensinados neste mês são práticos e servem toda família.
A Cozinha Experimental do Comper, localizada no Hipercenter Jardim dos Estados, está oferecendo aulas gratuitas de culinária, neste mês, as terças pela manhã e nas tardes das quartas-feiras. As receitas vão de pão low carb a bacalhoada e pirulito de biscoito com pasta de avelã e chocolate.
No ramo da culinária há 30 anos, a chef Dedê Cesco, que ministra as aulas na Cozinha Experimental, conta que os pratos que serão ensinados neste mês são práticos e servem a família toda, a exemplo do bacalhau em lascas de panela, que será ensinado no dia 20 às 8h30. “É um prato prático para fazer na páscoa e serve de oito a dez pessoas. Reúne ingredientes como batata, pimentão, tomate. É muito nutritivo”, ressalta.
E quem tem um amor quase que incondicional com o chocolate pode aprender a fazer pirulito de biscoito com pasta de avelã e chocolate no dia 28, a partir das 14h30. Aos adeptos de doce sem chocolate, a pedida é o merengue de morango no copo, que será ensinado no dia 21, às 14h30.
A dieta low carb é tendência no momento e por isso muitos clientes têm gostado das aulas com esse tipo de receita. Nesse caso, é recomendável que essas pessoas participem da aula de pão low carb no dia 13 às 8h30. “É um pão que não tem farinha de trigo entre seus ingredientes e por isso eu uso farinhas alternativas [coco, amêndoa, castanha do Pará] misturadas à farinha de banana, por exemplo. É um alimento com baixos teores glicêmicos e de carboidratos”, informa Dedê.
Qualquer pessoa pode participar das aulas gratuitas da Cozinha Experimental no Hipercenter Jardim dos Estados, basta informar os dados no setor de SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) e comparecer à aula de seu interesse.
Confira o cardápio de março:
Dia 6 às 8h30: palha italiana
Dia 7 às 14h30: envoltoni de tilápia ao molho de limão siciliano
Dia 13 às 8h30: pão low carb
Dia 14 às 14h30: parmegiano suíno
Dia 20 às 8h30: bacalhau em lascas de panela
Dia 21 às 14h30: merengue de morango no copo
Dia 27 às 8h30: bife ao molho de cerveja com pimentões
Dia 28 às 14h30: pirulito de biscoito com pasta de avelã e chocolate
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