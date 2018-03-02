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Futebol regional

Envolvidos em briga no Comerário são julgados e condenados na Capital

Jogo realizado no dia 18 de fevereiro teve repercussão nacional por violência no futebol

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 02/03/2018 às 08:57

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Na quinta-feira (1º), os jogadores envolvidos na confusão da partida entre Comercial e Operário, no último dia 18 de fevereiro, foram julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva, em Campo Grande. 

O resultado foi condenação e suspensão do atacante Jeferson Reis e o massagista Raul Prazeres dos Santos Neto, pelo time do Operário. Enquanto que no Comercial, o gandula Tadeu Francisco Kutter Júnior foi suspenso e ambos os times foram multados. 

O Operário foi citado no Artigo 258-D do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), prevendo punição a entidade que os infratores estão vinculados. O Comercial foi citado no artigo 191, nos incisos I e III: deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de obrigação legal e de regulamento, geral ou especial, de competição, respectivamente. 

Suspensos e multados

O atacante Jeferson Reis, do Operário, flagrado espancando o gandula, foi julgado nos artigos 254-A (praticar agressão física durante a partida) e 257 (participar de rixa, conflito ou tumulto). Por unanimidade a 1ª Comissão Disciplinar do TJD decidiu que ele terá que cumprir suspensão de 12 jogos pelos atos violentos.

O massagista do Operário, Raul Prazeres dos Santos Neto, relatado na súmula por dar origem a confusão também foi citado nos artigos 254-A, 257 e 258-B (invadir local destinado à equipe de arbitragem, ou local da partida). A pena para Raul foi a mesma de Jeferson, também por unanimidade.

O meia Jeferson da Silva Rodrigues, do Comercial, julgado nos artigos 254-A e 257 foi suspenso por oito jogos após dar uma "voadora" durante a confusão.

Tadeu Francisco Kutter Júnior, que trabalhou como gandula, foi denunciado no artigo 258 (assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva). O gandula foi o único envolvido na briga que falou para os auditores. Disse que não recebeu orientações para trabalhar de forma imparcial para este jogo, mas justificou que trabalhava como gandula desde o ano passado. Ele terá que cumprir suspensão de 30 dias longe de qualquer praça esportiva.

Os dois clubes foram multados. O Galo terá que pagar multa de R$ 1 mil e o Colorado de R$ 2 mil.

*Com informações do CG News

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