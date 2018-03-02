Governo estadual declara Bonito em situação de emergência

Bonito foi declarado nesta semana pelo governo de Mato Grosso do Sul como município em situação de emergência por 180 dias, juntamente com Aquidauana, Anastácio, Miranda, Nioaque, Jardim e Bela Vista. A decisão foi divulgada no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (dia 28).

Com isso, subiu para 21 o número de cidades em emergência reconhecidas pelo governo estadual. Destes, nove municípios já tiveram a situação reconhecida também a nível federal.

Uma das principais medidas possibilitadas pelo decreto é a contratação de empresas para reparar os danos causados pelas enchentes sem que haja processo de licitação. A situação também autoriza a mobilização de todos os órgãos estaduais que atuem nas cidades atingidas. Com o decreto, o Estado vai tentar viabilizar mais verbas para reestruturação das cidades.