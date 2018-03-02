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Flora Regional

Levantamento de Inventário Florestal Nacional chega a quase 80% do Cerrado

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás contabilizam 92 milhões de hectares do bioma

Schimene Duque Weber

Publicado em 02/03/2018 às 08:20

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O Serviço Florestal Brasileiro (SFB) dará início, em março, ao Inventário Florestal Nacional (IFN) nos 92 milhões de hectares de Cerrado dos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Somando as áreas já inventariadas e em andamento, a coleta de dados chega a quase 80% de toda a área do bioma no país.

O levantamento no Cerrado está em fase final em outros quatro estados: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. No Distrito Federal, os resultados já foram publicados. Nesta nova etapa, serão coletados dados em 2.177 pontos distribuídos a cada 20 km do Cerrado nestes estados.

Serão investidos R$ 6,5 milhões para este trabalho, provenientes do Programa de Investimento Florestal (FIP), vinculado ao Fundo de Investimentos Climáticos (CIF), geridos pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Na semana passada teve início a capacitação das equipes que farão o trabalho de coleta de dados em campo. O curso é realizado no Jardim Botânico de Brasília. As equipes contratadas irão a campo medir as árvores, analisar sua saúde e vitalidade, coletar amostras do solo e de material botânico, entre outros aspectos.

Além disso, serão realizadas entrevistas com moradores do entorno das áreas pesquisadas para levantar informações sobre a sua relação com a floresta e o uso dos seus recursos, como dos frutos na alimentação, de abrigo para o gado ou de lenha para cozinhar.

O objetivo é conhecer não só a quantidade dos recursos florestais como também o estado de conservação, a sua diversidade e a relação da população com as florestas.

"Produzir informações sobre as florestas é uma forma de valorizá-las, de potencializar o seu manejo sustentável e de influenciar na formulação de políticas que fortaleçam o uso adequado de seus recursos e a permanência das florestas em pé", explica o diretor de Pesquisa e Informações Florestais do SFB, Joberto Freitas.

CERRADO

Segundo maior bioma da América do Sul, os números do Cerrado são expressivos. Ele ocupa uma área de mais de 200 milhões de hectares no Brasil, cerca de 24% do território nacional, e abriga as nascentes das três maiores bacias hidrográficas sul-americanas (Amazônica/Tocantins, do São Francisco e do Prata).

Sua vegetação é considerada a savana mais rica do mundo, abrigando mais de 11 mil espécies de plantas nativas já catalogadas.

No entanto, com a crescente pressão para a abertura de novas áreas para a produção de carne e grãos, o Cerrado é um dos biomas brasileiros que mais sofreu alterações com a ocupação humana nas últimas décadas, atrás apenas da Mata Atlântica.

ANDAMENTO DO IFN

Coordenado pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB), órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, o Inventário Florestal Nacional está sendo realizado em todo o país.

O trabalho já foi concluído em 13 estados: Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe.

Mais de 47 mil amostras botânicas e mais de 9 mil amostras de solo foram coletadas e quase 15 mil pessoas, entrevistadas.

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