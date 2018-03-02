MPMS apura contratação irregular de professores e nepotismo em prefeitura de Bodoquena

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Promotora de Justiça Talita Zoccolaro Papa Muritiba, instaurou inquérito civil para apurar suposta irregularidade na contratação de servidores pela Prefeitura Municipal de Bodoquena.

Conforme consta nos autos do inquérito civil nº 06.2017.00001450-5, foram contratados: o Professor Jairo Barbosa de Souza que atuava em dois períodos, passou a atuar em apenas 1 período, porém o salário continuou praticamente o mesmo, como se estivesse com os 2 horários. A Professora Kate Falcão, contratada com o salário muito superior a professores efetivos, mesmo sendo apenas contratada e com pouca experiência. O Servidor Efetivo Valdecir Costa Campos, Fiscal de Obras e Posturas, também foi contratado com salário incompatível, ou seja, com valor muito alto em relação ao cargo que exerce. Já a servidora Marli Peixoto Aranda, que é agente administrativa, está em contratação irregular no grupo do Magistério, que é vedado para servidores administrativos. E, por fim, a Secretária de Assistência Social, Cilei dos Anjos Santos Horii, que é esposa do Prefeito Kazuto Horii, também foi nomeada, o que caracteriza nepotismo.

Para instaurar o Inquérito Civil, a Promotora de Justiça levou em consideração as informações contidas no Procedimento Preparatório nº 06.2017.00001450-5, o qual denuncia irregularidades na contratação de diversos servidores do Município de Bodoquena, com suposta situação de nepotismo.