Operação conjunta para combate ao comércio ilegal na cidade

Jardim - MS
A operação aprendeu produtos contrabandeados, os quais estavam sendo comercializados irregularmente
O Departamento de Tributação do Município juntamente com o 11º Batalhão de Polícia Militar apreendeu na manhã da última quarta-feira (28), produtos vendidos ilegalmente na área central de Jardim. A fiscalização contra o comércio ambulante irregular na cidade teve como principal motivação as diversas reclamações do comércio local.
A operação aprendeu produtos contrabandeados, os quais estavam sendo comercializados irregularmente. No total, foram abordadas quatro pessoas de origem estrangeira, as quais tiveram suas mercadorias apreendidas encaminhadas à Receita Federal, para que esta possa tomar as devidas providências.
A intenção da prefeitura é impedir a comercialização de produtos ilícitos de modo geral. Para Bianca Monteiro, responsável pelo Departamento de Tributação do município a instrução é para que pessoas não comprem produtos sem conhecer a procedência, principalmente pelo fato de que não terá como reclamar caso se sinta prejudicado.
O comércio ambulante também deve continuar sendo fiscalizado, não para tirar o trabalho das pessoas, mas para fazer com que haja a regularização da venda de mercadorias. “Contamos também com a ajuda da população, que denuncie sempre”. O telefone de contato é o (67) 3251.1275.
*Informações Prefeitura Municipal de Jardim
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