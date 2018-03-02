Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 18:02

Buscar

Últimas notícias
X

Dourados

Radares instalados em três cruzamentos da Avenida Marcelino Pires são desligados

Equipamentos estão desligados há cerca de um mês, mas só agora a Agetran faz o anúncio

Schimene Duque Weber

Publicado em 02/03/2018 às 07:55

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Agência de Trânsito de dourados (Agetran) anunciou nesta quinta-feira (1º) que os radares instalados nos três principais cruzamentos da Avenida Marcelino Pires estão desligados. O motivo foi o vencimento do contrato em janeiro e que não foi renovado entre empresa e prefeitura.

De acordo com o diretor-presidente, Carlos Fábio Selhorst dos Santos, ainda não existe previsão de renovação do documento para retomada do funcionamento dos equipamentos de monitoramento de velocidade. Os equipamentos estavam em três cruzamentos da Marcelino Pires nos cruzamentos com Presidente Vargas, Hayel Bon Faker e José de Alencar.

Os radares são considerados os principais responsáveis pelo aumento das infrações no primeiro semestre de 2017. Segundo estatísticas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), naquele período, houve um aumento 122% em relação ao mesmo período de 2016.

Nos primeiros sete meses de 2017 foram aplicadas 51.946 multas contra 23.385 de 2016. Uma parte bem significativa foi por excesso de velocidade e "furar" o sinal vermelho, registrado pelos radares. A lei foi sancionada pela prefeita Délia Razuk em outubro no ano passado e prevê que os equipamentos só podem ser colocados no meio de quarteirões.

Segundo Carlos Fábio, aproveitando o encerramento de contrato, a prefeitura pediu para o Detran retirar os equipamentos, para atender a Lei Nº 4.128 de 2017, que proíbe a instalação de fotossensores em semáforos de Dourados.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo