Radares instalados em três cruzamentos da Avenida Marcelino Pires são desligados

Dourados
Equipamentos estão desligados há cerca de um mês, mas só agora a Agetran faz o anúncio
A Agência de Trânsito de dourados (Agetran) anunciou nesta quinta-feira (1º) que os radares instalados nos três principais cruzamentos da Avenida Marcelino Pires estão desligados. O motivo foi o vencimento do contrato em janeiro e que não foi renovado entre empresa e prefeitura.
De acordo com o diretor-presidente, Carlos Fábio Selhorst dos Santos, ainda não existe previsão de renovação do documento para retomada do funcionamento dos equipamentos de monitoramento de velocidade. Os equipamentos estavam em três cruzamentos da Marcelino Pires nos cruzamentos com Presidente Vargas, Hayel Bon Faker e José de Alencar.
Os radares são considerados os principais responsáveis pelo aumento das infrações no primeiro semestre de 2017. Segundo estatísticas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), naquele período, houve um aumento 122% em relação ao mesmo período de 2016.
Nos primeiros sete meses de 2017 foram aplicadas 51.946 multas contra 23.385 de 2016. Uma parte bem significativa foi por excesso de velocidade e "furar" o sinal vermelho, registrado pelos radares. A lei foi sancionada pela prefeita Délia Razuk em outubro no ano passado e prevê que os equipamentos só podem ser colocados no meio de quarteirões.
Segundo Carlos Fábio, aproveitando o encerramento de contrato, a prefeitura pediu para o Detran retirar os equipamentos, para atender a Lei Nº 4.128 de 2017, que proíbe a instalação de fotossensores em semáforos de Dourados.
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