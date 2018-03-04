Domingo de pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde, prevê Cemtec

Tempo
Em Aquidauana, o domingo será de sol e aumentos de nuvens pela manhã
O Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec) informa que a condição de tempo aberto e com aumento da nebulosidade ao longo do dia deverá provocar pancadas de chuva acompanhada de trovoadas entre a tarde e à noite.
Nessas condições, a umidade relativa deverá ser de 50% (mínima) e máxima de 95%. Em Aquidauana, o domingo será de sol e aumentos de nuvens pela manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima será de 23°C e a máxima de 35°C.
Veja como fica a temperatura em outras regiões:
Campo Grande – 22ºC (mínima)/ 30ºC (máxima)
Dourados – 23ºC (mínima)/ 34ºC (máxima)
Corumbá – 29ºC (mínima)/ 37ºC (máxima)
Três Lagoas – 25ºC (mínima)/ 37ºC (máxima)
Ponta Porã – 22ºC (mínima)/ 36ºC (máxima)
Coxim – 25ºC (mínima)/ 35ºC (máxima)
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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