Domingo de pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde, prevê Cemtec

O Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec) informa que a condição de tempo aberto e com aumento da nebulosidade ao longo do dia deverá provocar pancadas de chuva acompanhada de trovoadas entre a tarde e à noite.

Nessas condições, a umidade relativa deverá ser de 50% (mínima) e máxima de 95%. Em Aquidauana, o domingo será de sol e aumentos de nuvens pela manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima será de 23°C e a máxima de 35°C.

Veja como fica a temperatura em outras regiões:

Campo Grande – 22ºC (mínima)/ 30ºC (máxima)

Dourados – 23ºC (mínima)/ 34ºC (máxima)

Corumbá – 29ºC (mínima)/ 37ºC (máxima)

Três Lagoas – 25ºC (mínima)/ 37ºC (máxima)

Ponta Porã – 22ºC (mínima)/ 36ºC (máxima)

Coxim – 25ºC (mínima)/ 35ºC (máxima)