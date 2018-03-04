Prefeitura, Sindicato e Senar fazem curso de produção de alimentos saudáveis

Na tarde do sábado (3), foi encerrado em Jardim mais um curso promovido através de parceria entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato Rural. Ministrado pelo Senar/MS, o curso de produção artesanal de alimentos saudáveis.

O curso aconteceu nos 02 e 03 de março, possuindo a carga horária de 16 horas com a participação de 14 pessoas da comunidade, assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, com o principal objetivo de incentivar o preparo de receitas voltadas ao consumo saudável.

A instrutora Eunice Ramalho Ramos destacou que o objetivo do curso é preparar receitas saudáveis utilizando, principalmente, alimentos encontrados na região e aproveitá-los da melhor forma possível.