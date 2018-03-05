Começa reforma da ponte do Formoso, no acesso ao Balneário

Bonito
Trabalho deve ser concluido até a metade do mês. Trânsito permanece impedido
A Prefeitura Municipal de Bonito deu início na sexta-feira (2) à reforma da ponte sobre o Rio Formoso que se encontra localizada na via que dá acesso ao Balneário Municipal, avariada desde o dia 23 de fevereiro em decorrência das fortes chuvas que caíram sobre o município.
A ponte já se encontrava interditada para veículos pesados e está agora com o trânsito impedido também para veículos leves. A previsão é que a reforma seja concluída até o dia 15 deste mês.
O Balneário Municipal continuará fechado ainda por tempo indeterminado, aguardando a normalização do nível das águas e a realização de reparos, que já se encontram em andamento nos locais atingidos pelas enchentes.
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