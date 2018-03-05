Defesa Civil leva cestas básicas e mantas para população atingida pelas chuvas

Por determinação do governador Reinaldo Azambuja, a Defesa Civil Estadual entregou 50 cestas básicas e 200 mantas na sexta-feira (2.3) para atender a população afetada pelas chuvas em Miranda – a 195 quilômetro da Capital.

Mais de 2,7 mil pessoas foram prejudicadas pelo desastre natural no município, sendo que 13 ficaram desabrigadas e 97 desalojadas. Em todo o Estado, os prejuízos afetaram mais de 65,9 mil pessoas, incluindo 1027 desalojadas e 240 desabrigadas.

Já em Aquidauana e Anastácio, a Defesa Civil entregou, no mês passado, 70 cestas básicas e 200 mantas, com a presença do governador, que verificou pessoalmente a situação dos estragos com a cheia do rio.

A Polícia Militar também deu a sua contribuição, arrecadando e levando para Aquidauana sete toneladas de alimentos, roupas, utensílios e brinquedos. Os produtos foram arrecadados em cinco dias, na Capital, mas as doações continuam. Quem quiser ajudar as famílias afetadas pela enchente em Aquidauana pode fazer a doação de produtos até sábado (10.3) na Cavalaria da PM (rua Lima Félix, 174, Parque dos Poderes), em Campo Grande.