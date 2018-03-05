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Governo lança R$ 5,9 milhões em investimentos para mais asfalto em MS

Renan Nucci

Publicado em 05/03/2018 às 15:23

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A fim de levar mais infraestrutura para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado lançou nesta segunda-feira (5.3), no Diário Oficial do Estado (DOE) cerca de R$ 5,9 milhões em investimentos para mais asfalto de quatro municípios: Maracaju, Bodoquena, Brasilândia e Serlvíria. Também foi publicado hoje, o resultado de uma licitação para Ponta Porã, onde os investimentos em asfalto chegam a R$ 6,7 milhões.

De acordo com a publicação, o distrito de Vista Alegre, na região de Maracaju, será contemplado com asfalto novo e drenagem nos setores 1 e 2 e segundo o setor de licitações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), os investimentos podem chegar a R$ 1,4 milhões. Em Selvíria, a pavimentação da avenida Goiás, no trecho entre a avenida das Indústrias e a Jamil Kauás, está orçada em R$ 2,5 milhões.

Já em Bodoquena, a pavimentação da avenida Pedro Antônio de Lima, acesso da MS-339, pode chegar a R$ 1,5 milhão em investimentos. No município de Brasilândia, a pavimentação e drenagem da rua Jacyra Pedroso de Moares Hoffing e a rua dos Associados, tem orçados em R$ 571.367,85.

Mais asfalto em Ponta Porã

Anunciados ano passado, os investimentos em restauração nas principais vias de Ponta Porã tiveram seu resultado divulgado nesta segunda-feira. A restauração das avenidas Belmiro de Albuquerque, Brasil e Marechal Floriano e das ruas Antônio João e Guia Lopes, recebem nos próximos meses investimentos de R$ 6,7 milhões.

Confira as publicação na íntegra nas páginas 39 e 40.

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