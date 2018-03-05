Grupo faz protesto em MS contra decisão de não reconhecer Buriti como terra indígena

U m grupo de cerca de cinco mil índios da etnia terena fizeram um protesto, na manhã desta segunda-feira (5), contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que manteve a decisão de apontar como não sendo terra indígena a região do Buriti, na aldeia em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande. Eles ficaram no local por três horas.

Pedido de ampliação da área de 2 mil para 17 mil hectares foi ingressado pela Funai e governo federal. A Terra Indígena Buriti fica em Sidrolândia (MS).

"Com esta decisão, a aldeia não pode ser ampliada. Nós somos contra e por isso este ato", afirmou ao G1 o chefe da Coordenação Técnica Local (CTL) de Sidrolândia/Buriti, Gerson Pinto Alves.

A Fundação Nacional do Índio (Funai) e o governo federal entraram com pedido para ampliar a Terra Indígena Buriti de dois mil para 17 mil hectares. A área está localizada entre os municípios de Dois Irmãos do Buriti e Sidrolândia.

Na decisão, os ministros do STJ afirmam que "não há comprovação de que a área pretendida era terra de ocupação tradicional indígena".

*Com informações G1