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Terra indígena

Grupo faz protesto em MS contra decisão de não reconhecer Buriti como terra indígena

Cerca de 5.000 índios da etnia terena fizeram parte do protesto

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 05/03/2018 às 14:52

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U m grupo de cerca de cinco mil índios da etnia terena fizeram um protesto, na manhã desta segunda-feira (5), contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que manteve a decisão de apontar como não sendo terra indígena a região do Buriti, na aldeia em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande. Eles ficaram no local por três horas.

Pedido de ampliação da área de 2 mil para 17 mil hectares foi ingressado pela Funai e governo federal. A Terra Indígena Buriti fica em Sidrolândia (MS).

"Com esta decisão, a aldeia não pode ser ampliada. Nós somos contra e por isso este ato", afirmou ao G1 o chefe da Coordenação Técnica Local (CTL) de Sidrolândia/Buriti, Gerson Pinto Alves.

A Fundação Nacional do Índio (Funai) e o governo federal entraram com pedido para ampliar a Terra Indígena Buriti de dois mil para 17 mil hectares. A área está localizada entre os municípios de Dois Irmãos do Buriti e Sidrolândia.

Na decisão, os ministros do STJ afirmam que "não há comprovação de que a área pretendida era terra de ocupação tradicional indígena".

 

*Com informações G1

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