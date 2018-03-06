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A cada nove dias acidentes de trabalho matam um trabalhador em MS

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 06/03/2018 às 10:55

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Acidentes de trabalho causaram a morte de um trabalhador a cada nove dias em Mato Grosso do Sul no ano passado. O dado, divulgado nesta segunda-feira (5), é do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, desenvolvido pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) e a OIT (Organização Internacional do Trabalho). Afastamentos custaram R$ 18,6 milhões.

O observatório compila dados de vários órgãos públicos para monitorar e avaliar iniciativas de prevenção aos acidentes e doenças no trabalho. Já foram registrados nesse ano 8.098 CAT's (Comunicações por Acidentes de Trabalho) e 3.641 afastamentos previdenciários no Estado, além da notificação de 38 mortes até o momento.

Entre os setores econômicos com mais afastamentos estão o de abate, transporte rodoviário de cargas, comércio varejista, construção de edifícios e a administração pública. Os motivos, por sua vez, incluem a fratura de punho ou mão, perna (incluindo tornozelo), dor nas costas, fratura do antebraço, do pé, ombro e braço, dentre outros.

Histórico - Ao se comparar dados sobre afastamentos previdenciários, entre 2012 e 2017, Mato Grosso do Sul teve registrados 27.716auxílios-doença por acidente do trabalho. Isso resultou em gastos de R$ 233.182.888,36 e perda de 5.472.378 dias de trabalho.

No país, a Previdência Social gastou no mesmo período valor superior a R$ 27 bilhões com o pagamento de auxílios-doença, aposentadorias por invalidez, auxílios-acidente e pensões por morte de trabalhadores. Com base em cálculos da OIT, o Brasil perde anualmente 4% de seu PIB (Produto Interno Bruto) em decorrência de falhas quanto a segurança do trabalho.

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