Acidente entre carretas na BR 262 gera prejuízos

Geral
O acidente, sem vítimas, ocorreu por volta da 1h próximo ao Pesqueiro 110
Duas carretas que trafegavam pela BR 262 na madrugada desta terça-feira (6) acabaram colidindo e gerando prejuízos. O acidente, sem vítimas, aconteceu por volta de 1h20 no trecho próximo ao Pesqueiro 110.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Policia Rodoviária Federal, que estiveram no local, um das carretas do Frigorifico Buriti, estava carregada de carne e tinha como destino Campo Grande. A outra vinha de Nova Andradina para pegar a carga no frigorifico de Anastácio.
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros e PRF, a colisão foi frontal porém, as cabines não foram atingidas. O susto e os prejuízos foram grandes, a pista não foi interditada. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.
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