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Estágio

Dois Irmãos do Buriti seleciona estagiários de Direito e Administração

O estagiário receberá bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela administração do Tribunal de Justiça

Renan Nucci

Publicado em 06/03/2018 às 15:25

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Estão abertas até o dia 17 de março as inscrições para o processo seletivo de estagiários dos cursos de Direito e Administração para a comarca de Dois Irmãos do Buriti. Os interessados podem procurar a Secretaria do Foro, das 12 às 18 horas.

Podem participar do processo seletivo alunos regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou particulares estabelecidas na forma da legislação em vigor no curso de Direito e Administração. As provas objetivas estão previstas para o dia 2 de abril, das 8h30 às 11h30, no Fórum da comarca, localizado na Av. Reginaldo Lemes da Silva, 763, no centro.

Para realização da prova, o candidato deverá comparecer munido do protocolo de inscrição, caneta esferográfica preta ou azul e documento oficial de identificação pessoal. Os portões serão abertos às 8 horas e fechados às 8h20, sendo impedido de entrar o candidato que se apresentar após o horário estabelecido.

As provas serão compostas por 20 questões, sendo 10 de língua portuguesa e 10 de conhecimentos específicos da respectiva área. Cada questão terá valor equivalente a um ponto, totalizando 20 pontos.

Será considerado aprovado o candidato que obtiver o percentual correspondente a 50% ou mais do total de pontos das provas. O candidato com pontuação abaixo desse índice será considerado reprovado.

O gabarito das provas objetivas será afixado no quadro de avisos do Fórum, a partir de 24 horas após a realização das provas. O resultado final com o nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada no mesmo local, a partir do dia 11 de abril.

A convocação dos aprovados ocorrerá no interesse da Administração. O exercício de estágio terá a duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O estagiário receberá bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela administração do Tribunal de Justiça.

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