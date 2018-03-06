Governo divulga R$ 3,9 milhões de novos investimentos em asfalto para municípios de MS

O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) divulgou nesta terça-feira (6.3), quatro resultados de licitações que representam investimentos de R$ 3.967.798,85 em investimentos para asfalto novo para Mato Grosso do Sul. Os certames podem ser conferidos nas páginas 64 e 65 do Diário Oficial do Estado (DOE).

Somente para Porto Murtinho serão destinados R$ 1.669.984,58 para restaurar diversas ruas. Já o município de Taquarussu recebe o segundo maior investimento: serão R$ 954.877,62 para asfalto e drenagem das ruas da Vila Caetano. Aparecida do Taboado terá recursos da ordem de R$ 842.153,59 para mais asfalto na avenida Porto Taboado e a cidade de Jardim receberá R$ 500.783,06 para a pavimentação das ruas Antônio Pinto Corrêa Filho, Clemente Barbosa, Jade e Opala.

O Governo do Estado tem investido maciçamente em obras de pavimentação e recuperação de vias urbanas e até o fim de 2018 deve entregar mais asfalto em todos os 79 municípios de MS.