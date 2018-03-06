Índios bloqueiam rodovia em Mato Grosso do Sul

Manifestação
Eles pedem cancelamento de chamamento público sobre saúde pública indígena.
Índios de várias etnias bloqueiam desde o início da manhã desta terça-feira (6) a BR-163, na saída para Cuiabá, em Campo Grande.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Militar (PM) e representantes da concessionária responsável pela rodovia negociam a liberação.
De acordo com Marcelo Ofaié, liderança indígena, o grupo pede o cancelamento do chamamento público sobre a saúde indígena.
Segundo a PRF, até a publicação desta reportagem havia congestionamento nos dois sentidos da rodovia. Os índios colocaram fogo em galhos de árvores e usam também pneus para impedir o trânsito no local.
*Com Informações G1
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