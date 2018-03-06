PMA autua pecuarista em R$ 4 mil por desmatamento de vegetação nativa

PMA autua pecuarista campo-grandense em R$ 4 mil por desmatamento ilegal de vegetação nativa para plantio de soja

Equipes da PMA de Campo Grande (sede do Batalhão) estão realizando as vistorias referentes à operação Cervo-do-Pantanal, nas propriedades rurais dos municípios sob sua responsabilidade. Uma das equipes autuou ontem (5), um fazendeiro em R$ 3.820,00, pelo desmatamento de 3,82 hectares em Bandeirantes.

A vistoria faz parte da operação Cervo-do-Pantanal. Nesta operação, a PMA recebeu 594 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites, a maior parte na bacia do rio Paraguai e algumas na bacia do Paraná, pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público Estadual (MPE). O Comando da PMA acredita que até o mês de junho, irão ser efetuadas.

O desmatamento verificado por imagem de satélites e as medidas tomadas com uso de GPS ocorria há algum tempo e já havia lavoura de soja no local. A madeira, produto da supressão, não se encontrava no local. As atividades foram interditadas.

O Infrator (45), residente em Campo Grande, responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. O fazendeiro foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.