WhatsApp aumenta para uma hora tempo para apagar mensagem enviada por engano

O recurso de apagar mensagens no WhatsApp trouxe a salvação para muitas pessoas desatentas no aplicativo, e agora há novas informações de que ela será terá o seu tempo de disponibilidade ampliado após o envio.
Conforme observou o site WABetaInfo, a última versão beta do app (2.18.69) para Android mudou o intervalo de tempo para apagar mensagens depois de 1 hora e 24 minutos do envio, aumentando expressivamente o período original do recurso, que era de 7 minutos.
Se o retorno do período de testes para essa alteração for positivo, é provável que ela seja implementada em breve em uma futura atualização do WhatsApp, com grandes possibilidades de também chegar ao iOS.
Além disso, surgiram outros boatos sobre a possível função para bloquear a gravação de mensagens por voz e um novo sistema de sinalização para mensagens que foram encaminhadas — ambas as funcionalidades também desativadas na configuração padrão da ferramenta.
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