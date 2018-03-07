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Abuso

Treinador de vôlei de Jardim é preso suspeito de abusar de atletas

Suspeito usava do cargo de técnico para tirar fotos pornográficas de alunas

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 07/03/2018 às 07:50

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O treinador de vôlei T. A., 56 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (6) suspeito de estuprar várias alunas em Jardim – a 233 quilômetros da Capital. A prisão foi feita pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações) e ocorreu em Campo Grande onde o suspeito atuava como professor de educação física na rede municipal de ensino.

A investigação está a cargo do delegado Alex Sandro Antônio, da 1ª Delegacia de Polícia em Jardim. Segundo ele, a mãe de uma das meninas levou a denúncia ao Ministério Público. Ela apresentou várias fotos pornográficas da filha, que foram encaminhadas ao técnico. “Usando do cargo, ele  tirava fotos das alunas sob pretesto que precisava ‘avaliar’ o corpo delas para decidir se entrariam ou não no time”, detalha o delegado.

A investigação começou no sábado (3) e ainda foi apurado que o técnico também pode ter passado as fotos para outras pessoas. As idades e quantidade de vítimas não foram divulgadas, pois o caso está em segredo Justiça. “O trabalho está no começo, mas a prisão preventiva dele já foi pedida”, adiantou.

O suspeito ficou detido na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do centro, mas acabou transferido nesta tarde para Jardim onde o caso será investigado. Ele ainda responderá por quatro crimes sendo eles estupro, estupro de vulnerável, armazenar material pornográfico infantil e transmitir material pornográfico infantil.

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