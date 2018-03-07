Zé Buracão surge nas ruas de Aquidauana e espera sentado que a Prefeitura arrume o asfalto

O boneco “Zé Buracão” foi uma das formas de protesto da população do Bairro Serraria para chamar a atenção do poder público. A professora Katia Gonçalves, 43 anos, teve a iniciativa de confeccionar o boneco, juntamente com sua mãe, e o colocar dentro do imenso buraco localizado na Rua Antonio Nogueira.

Após inúmeras e reclamações e tentativas frustradas de solicitar reparos no asfalto, a professora decidiu tomar outra atitude. “Foi uma maneira que eu e minha mãe tivemos de protestar. Todos os dias eu ligo na Secretaria de Obras, a moça que me atende sempre fala pra passar para o secretário de obras, mas, ele está sempre em reunião. Pensei: vou agilizar de outra maneira. Já que por telefone não resolve, fiz o ZÉ BURACÃO!”

A rua onde o Zé Buracão foi colocado é bastante movimentada, possui empresas, igreja, comércio e os moradores dali dizem que o problema é recorrente.

O morador Elpidio Tomaz, 60 anos, se diz indignado com a situação. “ A esquina vive com água empoçada, cada vez mais buracos. Com essa situação o asfalto vai afundando cada vez mais”. A população sempre joga entulho para amenizar a situação, mas quando chove, a água leva tudo embora.



A situação estava bastante complicada até a chegada do Zé Buracão. “Fizemos o Zé Buracão e colocamos ali hoje 3 horas da manhã e em menos de 3 horas já foi resolvido o problema. Em Aquidauana as coisas só se resolvem quando a mídia aparece. Quando você liga pedindo para que as pessoas tomem providências de algo que está afetando a comunidade, ninguém faz nada até que o problema vire notícia”, destacou a professora.

O responsável pelo setor de Artefatos da Secretaria de Obras do Município informou que os funcionários estão cortando o asfalto para colocar lajota e depois passar piche por cima. Resta saber se irá resolver o problema. O Zé Buracão está de olho!