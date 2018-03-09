Sesi aguarda 4 mil pessoas na Ação Cidadania deste sábado em Terenos

O Sesi, em parceria com a TV Morena e com apoio da Prefeitura de Terenos, aguarda 4 mil pessoas durante mais uma edição do Programa Ação Cidadania 2017, que será realizado neste sábado (10), a partir das 8 horas, na Praça Municipal de Eventos, localizada na Rua Pedro Celestino, no Bairro Vila Ferreira.

Com a participação de 30 parceiros dos setores público e privado, serão disponibilizados emissão da 1ª via de Carteira de Identidade para pessoas acima de 14 anos de idade, produção de cópias de documentos e similares, abertura de reclamações referentes a telefonia, bancos, cartões, companhias de energia e água, consultas jurídicas, inscrições em projetos sociais, corte de cabelo e exames clínicos.

Segundo o gerente do Sesi de Campo Grande, Helton Leal Cardoso, o evento tem como objetivo levar à população serviços nas áreas de cidadania, saúde e educação. “Esperamos que essa edição do Ação Cidadania seja mais um sucesso. Podemos perceber o entusiasmo da administração municipal, que está bastante engajada para a realização do evento”, afirmou.

O prefeito de Terenos, Donizete Barraco, destacou que Ação Cidadania é extrema importância para levar atendimentos de qualidade ao município. “Agradecemos a oportunidade por sediar mais uma edição da Ação Cidadania e estamos dando todo o suporte necessário para que a população terenense seja atendida com qualidade e eficiência pelos parceiros”, finalizou.

Confira abaixo a relação dos parceiros:

1.Instituto de Identificação – IIGP/MS

2.Print&Copy Equipamentos e Serviços Ltda. EPP

3.Procon

4.NASF - Núcleo de Assistência da Saúde da Família

5.Sanesul - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul

6.Departamento Municipal de Assistência Social - CRAS

7.Defensoria Pública Estadual da Comarca de Terenos

8.Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

9.Departamento Municipal de Saúde

10.Vigilância Sanitária

11.Previne – Medicina Preventiva e Hospitalar Ltda

12.IEL

13.Senai

14.Departamento Municipal de Educação

15.Departamento Municipal de Esporte e Cultura

16.Banda Municipal

17.Layane - Trio Canto a Três

18.Ana Thaê

19.Edilene Whorkship Jazz

20.Igor Judô

21.Capoeira

22.Laiza - Meninas dos olhos de Deus

23.Ana - Chamamé

24.Camila - Polca Paraguaia

25.Bruno - Porf Nelson

26.Sandy - Ministério de Dança

27.Jakson Martins - Cross Fitness

28.Rap Gospel

29.Priscila Zumba

30.David Cardoso