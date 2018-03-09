Sesi aguarda 4 mil pessoas na Ação Cidadania deste sábado em Terenos

Cidades
Haverá participação de 30 parceiros dos setores público e privado
O Sesi, em parceria com a TV Morena e com apoio da Prefeitura de Terenos, aguarda 4 mil pessoas durante mais uma edição do Programa Ação Cidadania 2017, que será realizado neste sábado (10), a partir das 8 horas, na Praça Municipal de Eventos, localizada na Rua Pedro Celestino, no Bairro Vila Ferreira.
Com a participação de 30 parceiros dos setores público e privado, serão disponibilizados emissão da 1ª via de Carteira de Identidade para pessoas acima de 14 anos de idade, produção de cópias de documentos e similares, abertura de reclamações referentes a telefonia, bancos, cartões, companhias de energia e água, consultas jurídicas, inscrições em projetos sociais, corte de cabelo e exames clínicos.
Segundo o gerente do Sesi de Campo Grande, Helton Leal Cardoso, o evento tem como objetivo levar à população serviços nas áreas de cidadania, saúde e educação. “Esperamos que essa edição do Ação Cidadania seja mais um sucesso. Podemos perceber o entusiasmo da administração municipal, que está bastante engajada para a realização do evento”, afirmou.
O prefeito de Terenos, Donizete Barraco, destacou que Ação Cidadania é extrema importância para levar atendimentos de qualidade ao município. “Agradecemos a oportunidade por sediar mais uma edição da Ação Cidadania e estamos dando todo o suporte necessário para que a população terenense seja atendida com qualidade e eficiência pelos parceiros”, finalizou.
Confira abaixo a relação dos parceiros:
1.Instituto de Identificação – IIGP/MS
2.Print&Copy Equipamentos e Serviços Ltda. EPP
3.Procon
4.NASF - Núcleo de Assistência da Saúde da Família
5.Sanesul - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul
6.Departamento Municipal de Assistência Social - CRAS
7.Defensoria Pública Estadual da Comarca de Terenos
8.Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região
9.Departamento Municipal de Saúde
10.Vigilância Sanitária
11.Previne – Medicina Preventiva e Hospitalar Ltda
12.IEL
13.Senai
14.Departamento Municipal de Educação
15.Departamento Municipal de Esporte e Cultura
16.Banda Municipal
17.Layane - Trio Canto a Três
18.Ana Thaê
19.Edilene Whorkship Jazz
20.Igor Judô
21.Capoeira
22.Laiza - Meninas dos olhos de Deus
23.Ana - Chamamé
24.Camila - Polca Paraguaia
25.Bruno - Porf Nelson
26.Sandy - Ministério de Dança
27.Jakson Martins - Cross Fitness
28.Rap Gospel
29.Priscila Zumba
30.David Cardoso
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