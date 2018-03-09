Veículo carregado com R$ 1 milhão em cocaína é apreendido pelo Bope

Tráfico
Traficante e o filho estavam no veículo que da Capital seguiria para o estado de São Paulo.
Policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) apreenderam na noite desta quinta-feira (8) pela Avenida Gunter Hans, região sul de Campo Grande, carregamento avaliado em R$ 1 milhão em pasta base de cocaína.
A droga estava escondida no assoalho e na traseira dos bancos de um veículo modelo Nissan Versa, que saiu do Paraguai com destino a São Paulo. No total, foram encontrados 97.100 quilos de cocaína. A condutora, D. C. A., de 37 anos, seguia com o filho de 17 anos no veículo. Ela foi autuada em flagrante.
Ainda segundo a polícia a apreensão ocorreu durante operação pela região, na saída para Sidrolândia. O veículo foi abordado em frente ao Hospital Adventista do Pênfigo. Questiona pelos agentes, a traficante confessou que trouxe o veículo até a Capital, de onde um outro comparsa o levaria até São Paulo.
Ainda segundo o Bope, se entregue no destino a droga seria vendida por quase R$ 2 milhões.
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