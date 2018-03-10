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Chuvas atrapalham conclusão de acesso alternativo à Ponte do Rio dos Velhos

A ponte que foi inaugurada em 2014 pelo ex-governador, isolou a região produtora de grãos e gado

Renan Nucci

Publicado em 10/03/2018 às 08:05

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As chuvas ocasionadas na tarde desta sexta-feira 09 de março, em Jardim, acabaram por interromper os serviços para a conclusão do acesso alternativo à região do Rio dos Velhos. Trabalhadores da Agência Estadual de Gestão de Empreendimento (Agesul) e Prefeitura Municipal de Jardim vem se empenhando diariamente na implantação de um desvio próximo à ponte de concreto sobre o rio dos Velhos, após a queda parcial da mesma em decorrência de um temporal.

A ponte que foi inaugurada em 2014 pelo ex-governador, isolou a região produtora de grãos e gado. Com o local intransitável, a safra de grãos pode  ser afetada por não haver condições de armazenamento. O transporte escolar também passou a não circular e com isso houve a necessidade de suspender as aulas para as crianças dos assentamentos Recanto do Miranda e Guardinha, localizados aproximadamente a mais de 20 km de Jardim – MS.

Um desvio no trecho conhecido como Água Amarela está sendo feito com intuito de movimentar a produção e as pessoas. De acordo com o Diretor Regional da Agesul em Jardim, Edmilson Nogueira Escobar, a obra está sendo reforçada com manilhas e muito cascalho.

Para o prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro (PSDB), o apoio do Governo Estadual tem sido de suma importância, mas relembra que não depende apenas do fator humano, mas das condições climáticas favoráveis, para que o trabalho possa ser concluído, proporcionando condições seguras para os usuários do trecho.

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