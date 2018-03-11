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Idoso é preso em flagrante por abusar sexualmente de criança de 6 anos em Dourados

Um idoso foi preso em flagrante, neste sábado (10), suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 6 anos em Dourados, região sul de Mato Grosso do Sul.

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 11/03/2018 às 08:00

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Um idoso foi preso em flagrante, neste sábado (10), suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 6 anos em Dourados, região sul de Mato Grosso do Sul.

O caso foi em uma lanchonete que fica em uma rua da Vila Industrial. A Polícia Militar (PM) informou que o homem de 60 anos havia sido contratado para fazer as entregas da lanchonete e lá mesmo foi flagrado por um policial que estava de folga abusando da criança. A menina tem 6 anos e é filha da dona do estabelecimento.

“O senhor estava com a criança no colo e alisando as partes íntimas. Na hora que eu vi aquilo, achei estranho. Fui até o caixa, conversei com a mãe, a mãe chamou a criança e a criança correu, foi chorando para a mãe e contou o que estava acontecendo. Ele falou que não era para ela contar pra ninguém que ele estava alisando ela”, afirmou o policial militar Elcios Dias Klein .

O homem foi preso em flagrante e, na segunda-feira (12), deve passar por audiência de custódia. O caso foi encaminhado para Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

“Trata-se de um crime gravíssimo. Estupro de vulnerável é o crime pelo qual ele está sendo acusado, aí ele pode vir a responder o processo em liberdade caso o juiz entenda que ele não precisa responder segregado cautelarmente”, disse a delegada da DAM, Paula Ribeiro.

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