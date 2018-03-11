“Na verdade não era pra gente ter ido na parte da manhã... Foi Deus!”

A queda de um helicóptero por volta das 16h desta quinta-feira (8) provocou a morte de três pessoas e deixou uma ferida no bairro Paranaguamirim, na Zona Sul de Joinville, no Norte catarinense. A aeronave com quatro pessoas a bordo foi sequestrada em Penha, a 70 km de Joinville, caiu numa rua e pegou fogo depois.

Uma das vítimas foi o piloto Antônio Mário Franco Aguiar, de 56 anos, que levou Thais Jardim e uma amiga para sobrevoarem as praias do litoral catarinense na manhã da quinta-feira. “Eu fui na frente, fiquei conversando com o piloto, muito simpático, muito educado”- relata Thaís. Ainda em seu relato, Thaís destacou a falta de segurança no local onde o helicóptero ficava. “Eu vi que na hora que cheguei ao local, a segurança não era muito boa. Tudo aberto, só um cara chamando a gente”, Thaís comenta ainda que o voo foi bem tranquilo.

“Eu vi que na hora que eu estava nos brinquedos o helicóptero passou por um local por onde ele não estava passando. Quando foi umas seis, sete horas um piloto de Aquidauana me ligou e falou que o helicóptero que eu estava havia caído. Eu fiquei sabendo mas não acreditei, vi que realmente era o mesmo helicóptero que eu estava. Já pensou se eu mudo o horário, já pensou se eu estou entrando no helicóptero e esses caras chegam? Foi Deus!”

A aeronave com o prefixo PR HBB, modelo BELL 206, era da empresa Avalon Táxi-aéreo e fazia normalmente voos panorâmicos na cidade de Penha. Existe a suspeita de que o sequestro tenha ocorrido para resgatar um detento que estaria prestes a ser transferido para uma unidade de segurança máxima, informou a Polícia Civil. A queda foi a aproximadamente 2 km do Presídio Regional de Joinville. Nos destroços foram encontrados um revólver e uma pistola.