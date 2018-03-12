Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 18:09

Buscar

Últimas notícias
X

Capacitação

Curso de Orientação e Mobilidade é oferecido em Jardim

O curso é destinado aos professores da Educação Especial Básica

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 12/03/2018 às 10:25

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Começa hoje a capacitação para os profissionais e vai até o  dia 16 de março a partir das 15h às 19h acontecerá no Auditório Mario Magno de Souza Lopes no CAT – Centro de Atendimento ao Turista de Jardim – MS.

O curso de Orientação e Mobilidade e para professores da educação básica e também profissionais do Centro de Especialidades Médicas do município com intuito de melhorar o atendimento prestado à comunidade. O objetivo é instruir os docentes quanto às questões  de acessibilidade, além de fornecer perspectivas de orientação e técnicas de mobilidade que facilitem o dia a dia do estudante.

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para fornecer o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para proporcionar educação de qualidade para todos.

Para a Secretária Municipal de Educação, Profª Eliana Cafure Peixoto, esta é uma oportunidade única para que possamos estreitar laços e agregar conhecimento para aplicarmos nas salas de aula. “Iniciativas como esta só se tornam realidade com o empenho de uma equipe dedicada, e gostaria de agradecer também ao prefeito Guilherme Alves Monteiro, por todo apoio e atenção que tem destinado à nossa secretaria”, conclui a secretária.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo