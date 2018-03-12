PMA autua proprietário rural em R$ 9,5 mil por exploração ilegal de madeira

Crime Ambiental
Durante fiscalização em um assentamento rural, localizado na zona rural do município de Bela Vista, Policiais Militares Ambientais autuaram neste domingo (11) um proprietário rural por exploração ilegal de madeira.
O infrator, de 35 anos, residente em Antônio João, derrubou no seu lote no assentamento Caracol, 19 árvores da espécie aroeira, sem autorização ambiental e transformava a madeira em estacas para cerca, que eram armazenadas nas proximidades da sede do seu lote. Foram apreendidas 140 estacas de aroeira resultantes da exploração das árvores derrubadas.
O infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 9.500,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de seis meses a um ano de detenção.
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