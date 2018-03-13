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Aplicativo SNE possibilita desconto de até 40% no pagamento de multas

Renan Nucci

Publicado em 13/03/2018 às 14:26

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Desde novembro do ano passado o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Sistema este que possibilita ao cidadão, um desconto de até 40% no pagamento de sua multa até a data do vencimento.

Essa tecnologia tem como objetivo dinamizar e facilitar o processo de notificação de trânsito, dando ao usuário maior transparência no procedimento. Além da diminuição dos custos, já que todo o processo será feito eletronicamente.

“Desde o início do mandato do governador Reinaldo Azambuja, foi traçado metas para beneficiar o cidadão, e a modernização do Detran visa dar essa agilidade no dia a dia do usuário. A adesão ao SNE, além de proporcionar uma economia com documentos impressos, possibilita ao usuário um desconto significativo de até 40% no pagamento de sua infração, nosso objetivo é otimizar cada vez mais os procedimentos do Detran”, relata o diretor-presidente Roberto Hashioka.

Como cadastrar-se ao SNE

Para aderir ao sistema o usuário deve acessar o site do Detran, ou por meio de aplicativo disponível para Android ou IOS. Ressaltando que o App é somente para pessoa física, empresários proprietários de frota de veículos devem realizar o cadastro somente via computador.

Com o cadastro realizado, o proprietário do veículo passará a ser comunicado eletronicamente se cometeu alguma infração. É de suma importância que o usuário mantenha seu endereço atualizado junto ao Detran.

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