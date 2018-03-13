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Semana do consumidor vai regularizar dívidas

Núcleo multiprofissional esclarece dúvidas e orienta sobre relações de consumo Atendimento aos consumidores segue até sexta-feira (16) no Procon Estadual

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 13/03/2018 às 08:00

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A Semana do Consumidor, realizada pelo Procon MS, começou nesta segunda-feira (12). Serão oferecidos serviços envolvendo parceiros como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Energisa e Águas Guariroba.

O superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, explica que durante a semana será realizada a operação “Resolva Já”. A ação oferece propostas diferenciadas, com atendimento personalizado, para resgatar crédito de consumidores superendividados. 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS) também participa da ação. Todos os acordos serão homologados no mesmo momento pelo juiz. “Isso dá força ao consumidor, além de dar maior guarita à conciliação realizada. No fim quem sai ganhando é o consumidor”, afirma o superintendente.

Também será oferecido atendimento realizado por um núcleo multiprofissional, formado por advogado, assistente social, pedagogo, contador e psicólogo. O foco é a educação para o consumo Os consumidores poderão esclarecer dúvidas e obter informações sobre as relações de consumo.

Serviço

Semana do Consumidor

Local: Procon Estadual - Rua 13 de Junho, 930, Centro

Dia: 12 a 16 de março

Horário: 8h às 16h

Contato: (67) 3316-9800

 

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