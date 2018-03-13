Semana do consumidor vai regularizar dívidas

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Núcleo multiprofissional esclarece dúvidas e orienta sobre relações de consumo Atendimento aos consumidores segue até sexta-feira (16) no Procon Estadual
A Semana do Consumidor, realizada pelo Procon MS, começou nesta segunda-feira (12). Serão oferecidos serviços envolvendo parceiros como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Energisa e Águas Guariroba.
O superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, explica que durante a semana será realizada a operação “Resolva Já”. A ação oferece propostas diferenciadas, com atendimento personalizado, para resgatar crédito de consumidores superendividados.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS) também participa da ação. Todos os acordos serão homologados no mesmo momento pelo juiz. “Isso dá força ao consumidor, além de dar maior guarita à conciliação realizada. No fim quem sai ganhando é o consumidor”, afirma o superintendente.
Também será oferecido atendimento realizado por um núcleo multiprofissional, formado por advogado, assistente social, pedagogo, contador e psicólogo. O foco é a educação para o consumo Os consumidores poderão esclarecer dúvidas e obter informações sobre as relações de consumo.
Serviço
Semana do Consumidor
Local: Procon Estadual - Rua 13 de Junho, 930, Centro
Dia: 12 a 16 de março
Horário: 8h às 16h
Contato: (67) 3316-9800
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