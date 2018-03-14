Após ser esfaqueado duas vezes, jovem é operado e passa bem

O jovem que foi esfaqueado no último domingo (11) precisou passar por cirurgia, mas já está em recuperação. A equipe do Jornal O PANTANEIRO, foi até o hospital para obter mais informações sobre o caso. O rapaz mora com a esposa, a irmã e a filha de 3 anos, há 4 anos.

O rapaz conta que após uma discussão com o cunhado, acabou sendo esfaqueado. Ambos estavam embriagados e até agora ele não se lembra dos motivos da briga com o cunhado. Durante a briga com o cunhado foi esfaqueado novamente, dessa vez na barriga, a faca acabou quebrando dentro de sua barriga. Passou por cirurgia e não tem previsão de receber alta.

Entenda o caso: B. Q. S. de 18 anos, foi esfaqueado na noite deste domingo (11) por sua companheira, em um bar no Bairro Nova Aquidauana. Segundo informações dos bombeiros que atenderam a ocorrência, Bruniel levou duas facadas: uma no pescoço e outra próxima à clavícula. A vítima foi levada para o hospital onde recebeu atendimento e logo foi liberada, considerando que os ferimentos não foram tão profundos.

Ao chegar em casa, foi novamente esfaqueado, dessa vez por um parente dele. Ao contrário das facadas deferidas por sua companheira, os golpes feitos pelo parente da vítima foram tão fortes que a faca ficou cravada nas costas do rapaz.

O jovem foi levado novamente para o hospital, dessa vez foi encaminhado imediatamente para cirurgia.