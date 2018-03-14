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Investimentos

Governo lança mais de R$ 800 mil em novas licitações e assina contratos de R$ 6,7 milhões

Levar mais infraestrutura para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul tem sido o compromisso da gestão Reinaldo Azambuja

Renan Nucci

Publicado em 14/03/2018 às 17:03

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O Governo do Estado divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (14.3) novas licitações e novos contratos já assinados que totalizam R$ 7,5 milhões em investimentos. As publicações podem ser conferidas nas páginas 7, 13 e 14.

A primeira licitação divulgada contempla o município de Juti, onde devem ser realizadas nos próximos meses a pavimentação e drenagem das ruas Presidente Vargas (entre as avenidas Bonifácio Fernandes e Mato Grosso), Duque de Caxias (entre as avenidas Bonifácio Fernandes e Barão do Rio Branco) e avenida Mato Grosso (entre as ruas Presidente Vargas e Duque de Caxias). Segundo a Coordenadoria de Licitações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos  (Agesul) a obra está orçada em R$ 629.969,68.

A segunda licitação publicada refere-se à contratação de uma empresa para elaboração de Proposta Técnica Ambiental (PTA), Plano Básico Ambiental (PBA) e Estudo Ambiental para Autorização de Supressão Vegetal (ASV) para a pavimentação asfáltica da rodovia MS- 379, no trecho entre Laguna Carapã  e o entroncamento da MS- 386 (Posto Taji), com extensão de 44 quilômetros. A elaboração do projeto pode receber investimentos de até R$ 198.834,20. A tomada de preços das duas licitações lançadas acontece no dia 2 de abril.

Além dos novos investimentos divulgados, o Governo do Estado já assinou R$ 6.681.295,14 em contratos. Um dos acordos destina-se ao município de Nova Andradina, onde as obras de ampliação do esgotamento sanitário receberá investimentos da ordem de R$ 4.698.000,00. O prazo é de 360 dias a partir da ordem de serviço que será expedida pela Agesul.

Outro contrato divulgado destina-se às obras de pavimentação, drenagem e recapeamento de diversas ruas no Setor 1 e Setor 2, em Ivinhema. As obras contarão com recursos da ordem de R$ 1.983.295,14 e o prazo de execução é de 180 dias.

Mais investimentos

Levar mais infraestrutura para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul tem sido o compromisso da gestão Reinaldo Azambuja. Também foi divulgado no DOE de hoje, mais asfalto para Alcinópolis. O resultado da licitação que irá contemplar a avenida Averaldo Fernandes Barbosa e a rua Pedro Oliveira Mendes receberá investimentos de R$ 475.518,35.

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