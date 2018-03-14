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Beber e Dirigir

Mais um motorista flagrado ao dirigir embriagado

Com dificuldades para falar, cheirando álcool e com muitas dificuldades para sair do veículo, o motorista ainda tentou ligar o veículo e fugir.

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 14/03/2018 às 07:40

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Mais um caso envolvendo álcool e direção aconteceu na madrugada desta quarta-feira (14). A Rotai, em patrulhamento na Avenida Pantaneta, foi acionada por um frentista que relatou aos policiais sobre um homem que estava passando por cima do canteiro central da Avenida. Além disso, o motorista, entrou pela contramão na rua Estevão Alves Correa.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, os policiais encontraram o veículo estacionado em frente à uma conveniência na região. O carro era um Fiat Uno de cor cinza. Os policiais abordaram o condutor do veículo que estava visivelmente embriagado. Com dificuldades para falar, cheirando álcool e com muitas dificuldades para sair do veículo, o motorista ainda tentou ligar o veículo e fugir. O dono da Conveniência informou à policia que o motorista quase bateu o carro em um poste que fica em frente ao seu comércio. O motorista se recusou a fazer o teste do “bafômetro” e foi encaminhado para a 1 DP de Aquidauana, o veículo foi levado para o pátio da agência local de trânsito.

Nos últimos dias em Aquidauana foram registradas duas mortes em decorrência de acidentes de trânsito envolvendo motoristas embriagados. Relembre os casos

Motorista embriagado atropela e mata jovem em Aquidauana

O acidente aconteceu no Bairro Serraria, o corpo da vítima foi encontrado na rua Joaquim Cruz.

A combinação entre álcool e direção fez mais uma vítima fatal em Aquidauana nesta madrugada. A vítima dessa vez foi Samuel de Oliveira Macedo, de 24 anos. O atropelamento aconteceu no Bairro Serraria, o corpo da vítima foi encontrado na  rua Joaquim Cruz. Já o veículo, Hilux, placa OOL 0804, estava na esquina das ruas Joaquim Nabuco e Quintino Bocaiuva. Quem dirigia caminhonete era G. R. M., de 22 anos.

De acordo com informações da Polícia o condutor do veículo apresentava fortes sinais de embriaguez, cheiro de álcool, dificuldades para falar, falta de coordenação motora, olhos avermelhados. No boletim de ocorrência consta ainda que ao ser questionado se havia ingerido bebida alcoólica, o motorista confirmou que estava bebendo com um amigo em uma conveniência da cidade.

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Aquidauana, mas irá para Campo Grande para passar exames necroscópicos, apenas após isso será liberado. O motorista foi levado para Primeira Delegacia de Policia Civil de Aquidauana

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MORTE NO TRÂNSITO: mais uma vítima fatal em decorrência de atropelamento

Em menos de uma semana é o segundo caso de pedestre atropelado. A imprudência dos motoristas, combinação álcool e direção e a alta velocidade são as principais causas desse tipo de acidente.

Na noite deste domingo ( 11), por volta das 23h20, Mario Lucio Rondoura Botelho, de 45 anos, foi atropelado por uma caminhonete na rua Antônio Campelo, no Jardim Aeroporto, em Aquidauana. O local era a pista do antigo aeroporto da cidade. De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, uma testemunha diz ter visto uma caminhonete Ford F-250, preta, passando por ele em alta velocidade e na altura onde o corpo da vítima foi encontrado a testemunha alega ainda que viu o referido veículo frear bruscamente.

Após a freada, a caminhonete parou, mas o motorista, evadiu do local do acidente e não prestou qualquer tipo de socorro à vítima. A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro de Aquidauana pelo Corpo de Bombeiros ainda com sinais vitais, porem faleceu após dar entrada no Pronto Socorro.

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