Pecuarista é multado em R$ 37 mil por desmatamento

Meio Ambiente
O fazendeiro, residente em Dourados, desmatou a área utilizando um trator de lâmina, que foi apreendido. As atividades foram paralisadas.
Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito, realizavam fiscalização no município, em uma fazenda localizada a 90 km da cidade e localizaram nesta terça-feira (13), o desmatamento ilegal de 7 hectares de vegetação nativa fora de área protegida. Além disso, foram derrubadas também 50 árvores dentro da área protegida de matas ciliares de um córrego que corta a propriedade rural.
O fazendeiro, residente em Dourados, desmatou a área utilizando um trator de lâmina, que foi apreendido. As atividades foram paralisadas.
O produtor rural foi autuado administrativamente por degradação de área de preservação e desmatamento ilegal e multado em R$ 37.000,00. Ele responderá por crime ambiental com pena de um a três anos de detenção.
O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.
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