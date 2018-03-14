Pecuarista é multado em R$ 37 mil por desmatamento

Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito, realizavam fiscalização no município, em uma fazenda localizada a 90 km da cidade e localizaram nesta terça-feira (13), o desmatamento ilegal de 7 hectares de vegetação nativa fora de área protegida. Além disso, foram derrubadas também 50 árvores dentro da área protegida de matas ciliares de um córrego que corta a propriedade rural.

O fazendeiro, residente em Dourados, desmatou a área utilizando um trator de lâmina, que foi apreendido. As atividades foram paralisadas.

O produtor rural foi autuado administrativamente por degradação de área de preservação e desmatamento ilegal e multado em R$ 37.000,00. Ele responderá por crime ambiental com pena de um a três anos de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.