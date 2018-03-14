Preso adolescente que confessou o crime

Em nota divulgada à imprensa na manhã desta quarta-feira (14), o delegado regional, André Luiz Novelli Lopes, deu detalhes de como a Polícia Civil esclareceu o caso do menino Vitor Figueiredo Rodrigues Peixinho, de 10 anos, encontrado morto em cima de um telhado em Nova Andradina.

Um adolescente, de 17 anos, assumiu a autoria do crime ao confessar à polícia como tirou a vida da criança. Conforme o delegado, o suspeito era vizinho da vítima. A forma e o local onde o corpo de Vitor foi encontrado deram pistas com relação ao autor, visto que apenas alguém que conhecia bem o local poderia ter colocado o corpo da criança daquele jeito. “Tal situação levantou as suspeitas compatíveis à dinâmica do evento, cujo autor só poderia ser alguém daquele meio social e conhecedor da localidade”, pontuou Novelli.

O adolescente declarou que passou a madrugada de sábado para domingo no Distrito Industrial, em uma festa, e ao amanhecer foi para o Bairro Argemiro Ortega, onde mora o seu pai. Ao chegar na rua de casa se deparou com a Vitor andando na rua e o abordou oferecendo-lhe um tênis.

A intenção do adolescente era abusar sexualmente da criança. No interior da casa, sozinho com a vítima, o acusado teve o ambiente propício e tempo necessário para fazer o que queria.

A criança, percebendo a situação, reagiu e começou a chorar e gritar. Para silenciá-la, o adolescente acabou por enforcá-la por meio de esganadura. Segundo Novelli, o menor disse que não conseguiu consumar o ato sexual com o menino e havia conseguido apenas despi-lo tirando o short que usava, fato este que justifica ele ter sido encontrado nu com a peça de roupa ao lado. Ainda, segundo o delegado, uma blusa vermelha pertencente ao adolescente foi encontrada junto ao corpo da vítima.

Questionado o motivo do corpo ter sido encontrado no telhado, o suspeito disse que ele colocou o corpo da vítima sobre os ombros e em seguida sobre o telhado da casa vizinha.

Os investigadores encontraram ainda no celular do adolescente um diálogo mantido com sua mãe, onde expressava preocupação com o ato que havia praticado ao dizer ter matado uma pessoa, não declinando quem, e que precisaria fugir.

O acusado deverá ser recambiado à UNEI de Dourados onde deverá permanecer internado provisoriamente pelo ato infracional cometido.

O caso

Desaparecido desde o domingo na cidade de Nova Andradina, o menino Vitor Figueiredo Peixin, de 10 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (13), no telhado de uma residência no bairro Argemiro Ortega, perto da casa dele. O garoto estava caído ao lado de uma antena parabólica.

De acordo com o site Nova News, a moradora do imóvel sentiu cheiro estranho vindo do telhado e pediu para que um adolescente vizinho subisse para verificar, ocasião em que o corpo foi encontrado em decomposição. A mulher disse que tinha viajado para Dourados durante o fim de semana e que não sabia do sumiço.

O corpo foi recolhido e encaminhado para análises, mas de acordo com a Polícia Civil, a suspeita é de que ele tenha sido assassinado, entretanto, é necessário resultado de laudos, como o necroscópico, que podem apontar para as causas da morte.