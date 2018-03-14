Sindicato Rural de Jardim oferece curso sobre processamento caseiro de banana

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS), em parceria com o Sindicato Rural, traz gratuitamente ao município de Jardim o curso de processamento caseiro da banana. Na capacitação, os alunos aprenderão técnicas de reaproveitamento da casca da fruta e como comercializar os produtos para complementar a renda familiar.

As aulas incluem boas práticas para a fabricação de alimentos, produção de receitas à base de banana e noções de embalagem e etiquetagem. O treinamento será realizado de 15 a 17 de março, no parque de exposições Edilson Vargas Grubert, no Sindicato Rural de Jardim.

Fazem parte da programação deste curso, disciplinas como higiene e limpeza, origem, variedades e valor nutricional da banana, tabus alimentares, produção de farinha de banana verde, produção de receitas à base da casca da banana, produção de licor de banana, noções de embalagem e etiquetagem e medidas de segurança no trabalho, meio ambiente, novas exigências profissionais e cidadania.

O curso tem uma carga horária de 24h e 12 vagas disponíveis. Para participar os interessados devem ter idade mínima de 16 anos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (67) 99986.2483 com Tiele no Sindicato Rural de Jardim.