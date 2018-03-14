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Jardim

Sindicato Rural oferece Curso de Processamento Caseiro da Banana

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 14/03/2018 às 10:00

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Começa amanhã (15) o Curso de Processamento Caseiro da Banana em Jardim. Na capacitação, oferecida pelo O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS) em parceria com o Sindicato Rural de Jardim, os alunos aprenderão técnicas de reaproveitamento da casca da fruta e como comercializar os produtos para complementar a renda familiar.

As aulas incluem boas práticas para a fabricação de alimentos, produção de receitas à base de banana e noções de embalagem e etiquetagem. O treinamento será realizado de 15 a 17 de março, no parque de exposições Edilson Vargas Grubert, no Sindicato Rural de Jardim.

Fazem parte da programação deste curso, disciplinas como higiene e limpeza, origem, variedades e valor nutricional da banana, tabus alimentares, produção de farinha de banana verde, produção de receitas à base da casca da banana, produção de licor de banana, noções de embalagem e etiquetagem e medidas de segurança no trabalho, meio ambiente, novas exigências profissionais e cidadania.

O curso tem uma carga horária de 24h e 12 vagas disponíveis. Para participar os interessados devem ter idade mínima de 16 anos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (67) 99986.2483 com Tiele no Sindicato Rural de Jardim.

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