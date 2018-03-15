Associado Sicredi de Sidrolândia ganha R$10 Mil em sorteio de seguro residencial

A cooperativa Sicredi Pantanal MS entregou nesta segunda-feira, 12 de março, um prêmio de R$ 10 mil ao associado Loilton Chaves Grubert, que foi sorteado após contratar o Seguro Residencial Super Fácil na agência Sicredi Sidrolândia. O prêmio foi sorteado pela loteria federal, onde os associados concorrem toda semana com o número da apólice.

O presidente da Sicredi Pantanal MS, Emerson Perosa, explica a premiação. “Essa carteira de seguros, além de preservar a segurança do associado, também oferece o sorteio semanal de um valor que é contratado pelo associado. Para nós é motivo de muita alegria poder entregar o prêmio para o senhor Loilton. O sorteio acontece sempre pela Loteria Federal”.

O Sicredi tem soluções desenvolvidas especialmente para quem quer ter tranquilidade para aproveitar o melhor da vida e garantir a segurança que a família precisa. Com os seguros Sicredi, o associado tem benefícios para usufruir de coberturas e assistências diferenciadas que proporcionam proteção e comodidade para facilitar o dia a dia. E, além da cobertura tradicional, o segurado pode ganhar prêmios por meio de sorteios semanais pela Loteria Federal.



