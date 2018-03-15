Equipe do Profissão Repórter realiza projeto com jovens na Amina

A Associação das Mulheres Independentes na Ativa do Município de Anastácio (Amina) recebe, na manhã desta quinta-feira (15), equipe do Profissão Repórter, da Rede Globo. A visita é parte da segunda edição do Projeto Globo Lab, que consiste em oferecer a jovens a chance de imersão nas redações de jornalismo do programa, durante cinco dias. Os escolhidos serão definidos com base em série de produções de reportagens em vídeo.

Segundo Nilma Infran, uma das representantes da Amina, a equipe fará palestra às 9h, na sede localizada na Acogo, 406, explicando o regulamento e como devem ser feitas as matérias de TV. "Conforme o que foi nos passado, a equipe vai tirar todas as dúvidas e, na medida do possível, ensinar os jovens como devem ser feitas as reportagens, partindo desde entrevistas até como operar o vídeo", explicou.

Segundo o Portal Globo, o projeto promove a cocriação de conteúdo com novos talentos. A avaliação é feita por meio de reportagens produzidas em dupla. Os responsáveis pelas melhores serão premiados, além da visita à redação, também, com a exibição dos trabalhos na página do programa. Do Entretenimento ao Jornalismo, da Comunicação à Tecnologia: a proposta é reunir jovens para atividades de cocriação e desenvolvimento de projetos em parceria com múltiplas áreas da Globo.

Amina

A Amina, Organização não Governamental (ONG) sem fins lucrativos, foi criada em 2004 com intuito de promover o desenvolvimento humano, social, econômico e cultural de mulheres e famílias em situação de exclusão, risco e vulnerabilidade social (principalmente mulheres que passaram por violência doméstica), residentes nos bairros e vilas da região urbana do município de Anastácio.

O projeto ganhou projeção nacional e tem firmado parceria com grandes empresas e instituições.

A sede é localizada na Acogo, 406, em Anastácio.