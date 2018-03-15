Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 18:12

Buscar

Últimas notícias
X

Projeto Globo Lab

Equipe do Profissão Repórter realiza projeto com jovens na Amina

Visita é parte da segunda edição do Projeto Globo Lab

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 15/03/2018 às 07:20

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Associação das Mulheres Independentes na Ativa do Município de Anastácio (Amina) recebe, na manhã desta quinta-feira (15), equipe do Profissão Repórter, da Rede Globo. A visita é parte da segunda edição do Projeto Globo Lab, que consiste em oferecer a jovens a chance de imersão nas redações de jornalismo do programa, durante cinco dias. Os escolhidos serão definidos com base em série de produções de reportagens em vídeo.

Segundo Nilma Infran, uma das representantes da Amina, a equipe fará palestra às 9h, na sede localizada na Acogo, 406, explicando o regulamento e como devem ser feitas as matérias de TV. "Conforme o que foi nos passado, a equipe vai tirar todas as dúvidas e, na medida do possível, ensinar os jovens como devem ser feitas as reportagens, partindo desde entrevistas até como operar o vídeo", explicou.

Segundo o Portal Globo, o projeto promove a cocriação de conteúdo com novos talentos. A avaliação é feita por meio de reportagens produzidas em dupla. Os responsáveis pelas melhores serão premiados, além da visita à redação, também, com a exibição dos trabalhos na página do programa. Do Entretenimento ao Jornalismo, da Comunicação à Tecnologia: a proposta é reunir jovens para atividades de cocriação e desenvolvimento de projetos em parceria com múltiplas áreas da Globo.

Amina

A Amina, Organização não Governamental (ONG) sem fins lucrativos, foi criada em 2004 com intuito de promover o desenvolvimento humano, social, econômico e cultural de mulheres e famílias em situação de exclusão, risco e vulnerabilidade social (principalmente mulheres que passaram por violência doméstica), residentes nos bairros e vilas da região urbana do município de Anastácio.

O projeto ganhou projeção nacional e tem firmado parceria com grandes empresas e instituições.

A sede é localizada na Acogo, 406, em Anastácio.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo