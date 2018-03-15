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Dourados

Inscrições para Universidade da Melhor Idade terminam dia 28 de março

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 15/03/2018 às 12:00

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A Universidade Aberta da Melhor Idade (Unami), projeto da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proec), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), unidade de Dourados, está com vagas abertas para novos alunos. As matrículas devem ser feitas até 28 de março, somente às quartas-feiras, no Bloco D.

Serão ofertadas aulas de Espanhol, Teatro, Canto (na Casa da Cultura Uems, localizada no Centro da cidade), Informática, História e Geografia. Os alunos da Unami também terão aulas sobre Direito e Cidadania, sobre Saúde e, também sobre Educação Ambiental. As aulas serão às quartas-feiras, das 13h30 às 16h30, no Bloco D.

O Projeto é voltado para pessoas acima de 55 anos e visa promover a qualidade de vida para a população idosa de Dourados. Para participar da Unami, os novos alunos devem apresentar no ato para a matrícula, documentos pessoais – RG e CPF.

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail (marciaregina@uems.br) ou pelos telefones (67) 3902-2561 ou (67) 99808-8570.

 

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