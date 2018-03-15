Obras começará a encascalhar a Avenida Matheus Muller na segunda

Bonito
Encascalhamento será nas duas pistas, até o final do loteamento Portal do Rio Formoso
A Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Bonito realizará na próxima semana o encascalhamento das duas pistas da Avenida Matheus Muller, no trecho compreendido entre o hospital Hospital Darcy João Bigaton e o final do loteamento Portal do Rio Formoso.
"Estamos preparados para iniciar os trabalhos na próxima segunda-feira (19), mas dependemos das condições do tempo. Não pode estar chovendo", afirma o secretário de Obras, Ygor Lopes.
O secretário esclarece, entretanto, que a umidade do solo contribui diretamente para o bom resultado do trabalho, facilitando a compactação.
"Primeiro temos que preparar corretamente a superfície velha da avenida para depois despejar o material e em seguida fazer o nivelamento da camada de cascalho com a motoniveladora, dando caimento adequado em direção às laterais da via, onde estão localizadas as valetas", conclui.
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