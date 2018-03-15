PM realiza “Operação Bairro Seguro” em Piraputanga

O 7º Batalhão PM realizou uma atividade que tem sido rotineira nos últimos meses – A chamada “Operação Bairro Seguro”. A ação tem por objetivo mostrar que a Polícia Militar não desenvolve operações somente nos Centros dos municípios, mas também nos Distritos localizados em nossa área de atuação. E o que chama a atenção desse tipo de ação é a mescla entre informalidade no contato com os moradores, sem deixar de lado as intervenções operacionais.

Exemplo disso ocorreu na manhã desta (14.03), onde três guarnições de serviço (Rotai, Trânsito e Radiopatrulha), sob o comando do Subtenente PM Ademir, estiveram no Distrito de Piraputanga, conversando com moradores locais, em busca da aproximação entre a PM e a comunidade.

Além dessa interação com os moradores, as guarnições de serviço também realizaram abordagens a veículos e pessoas em atitude suspeita, promovendo o policiamento preventivo.

Morador antigo do Distrito de Piraputanga, o Senhor Jorge Farias ficou contente em receber os policiais militares em seu estabelecimento comercial para um bom “bate papo” sobre segurança. “Gosto muito de ver a Polícia Militar passando por aqui. Isso faz com que pessoas mal-intencionadas pensem duas vezes antes de cometer crimes.”, disse ele ao final da conversa.