Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 18:13

Buscar

Últimas notícias
X

Policiamento

PM realiza “Operação Bairro Seguro” em Piraputanga

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 15/03/2018 às 09:25

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O 7º Batalhão PM realizou uma atividade que tem sido rotineira nos últimos meses – A chamada “Operação Bairro Seguro”. A ação tem por objetivo mostrar que a Polícia Militar não desenvolve operações somente nos Centros dos municípios, mas também nos Distritos localizados em nossa área de atuação. E o que chama a atenção desse tipo de ação é a mescla entre informalidade no contato com os moradores, sem deixar de lado as intervenções operacionais.

Exemplo disso ocorreu na manhã desta (14.03), onde três guarnições de serviço (Rotai, Trânsito e Radiopatrulha), sob o comando do Subtenente PM Ademir, estiveram no Distrito de Piraputanga, conversando com moradores locais, em busca da aproximação entre a PM e a comunidade.

Além dessa interação com os moradores, as guarnições de serviço também realizaram abordagens a veículos e pessoas em atitude suspeita, promovendo o policiamento preventivo.

Morador antigo do Distrito de Piraputanga, o Senhor Jorge Farias ficou contente em receber os policiais militares em seu estabelecimento comercial para um bom “bate papo” sobre segurança. “Gosto muito de ver a Polícia Militar passando por aqui. Isso faz com que pessoas mal-intencionadas pensem duas vezes antes de cometer crimes.”, disse ele ao final da conversa.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo