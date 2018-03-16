Bonito é um dos municípios contemplados com Internet para Todos

O distrito Águas do Miranda, o assentamento Guaicurús e o Balneário Municipal, um dos principais atrativos turísticos de Bonito (MS), serão as primeiras localidades no município a serem beneficiados pelo programa Internet Para Todos, do Governo Federal.

O prefeito Odilson Soares assinou o acordo com o Termo de Adesão ao programa "Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac)" em Brasília nesta semana.

O programa oferece gratuitamente conexão à internet em banda larga (por via terrestre e satélite), com o objetivo de promover a inclusão digital em todo o território brasileiro.

De acordo com o prefeito, outros pontos poderão ser instalados mediante solicitação da prefeitura ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC), responsável pelo projeto.

O serviço é gratuito para o cidadão.

A instalação dos equipamentos terá início ainda no primeiro semestre.