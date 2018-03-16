Bonito é um dos municípios contemplados com Internet para Todos

Bonito
O serviço é gratuito para o cidadão e a instalação dos equipamentos está prevista para acontecer neste primeiro semestre.
O distrito Águas do Miranda, o assentamento Guaicurús e o Balneário Municipal, um dos principais atrativos turísticos de Bonito (MS), serão as primeiras localidades no município a serem beneficiados pelo programa Internet Para Todos, do Governo Federal.
O prefeito Odilson Soares assinou o acordo com o Termo de Adesão ao programa "Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac)" em Brasília nesta semana.
O programa oferece gratuitamente conexão à internet em banda larga (por via terrestre e satélite), com o objetivo de promover a inclusão digital em todo o território brasileiro.
De acordo com o prefeito, outros pontos poderão ser instalados mediante solicitação da prefeitura ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC), responsável pelo projeto.
O serviço é gratuito para o cidadão.
A instalação dos equipamentos terá início ainda no primeiro semestre.
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