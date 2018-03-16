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Bonito

Defesa Civil recebe auxílio federal para desabrigados pelas chuvas

Itens serão distribuídos em Bonito e outras cidades atingidas pelas enchentes

Renan Nucci

Publicado em 16/03/2018 às 15:13

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A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil recebeu (nesta semana) kits do Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos) para ajuda humanitária de municípios afetados por fortes chuvas e enchentes ocorridas em fevereiro.

Os itens serão distribuídos na próxima semana em Bonito, Aquidauana, Anastácio, Miranda, Bela Vista e Nioaque.

São mantidos em armazém da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), no Núcleo Industrial de Campo Grande, 1.030 colhões, 10 mil galões de água de cinco litros cada um, 250 cestas básicas com alimentos, kits de higiene e limpeza, além de 150 kits com fraldas e pomadas para crianças e idosos.

O Governo Federal reconheceu ontem a situação de emergência de Bonito e Anastácio, respectivamente. A portaria que oficializou o reconhecimento foi publicada na edição de ontem, quarta-feira (14), do Diário Oficial da União.

Financiamento

Em Bonito estima-se que os prejuízos tenham passado dos R$ 10 milhões. A água transbordou e invadiu balneários, forçando o fechamento desses locais aos visitantes.

Foram solicitados ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal a extensão do prazo de pagamento de financiamentos dos empresários dos atrativos turísticos e alocação de novos recursos destinados a reconstrução de deques, trilhas, passarelas, bem como outros espaços físicos danificados pela chuva e cheia dos rios.

Com informações da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

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